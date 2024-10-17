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«رعاية ودعم نفسي».. تحرك عاجل من قيادات «التعليم العالي» للاطمئنان على مصابي حادث الجلالة - أخبار كلمتك

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«رعاية ودعم نفسي».. تحرك عاجل من قيادات «التعليم العالي» للاطمئنان على مصابي حادث الجلالة - أخبار كلمتك

«رعاية ودعم نفسي».. تحرك عاجل من قيادات «التعليم العالي» للاطمئنان على مصابي حادث الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - زار وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الجلالة، ظهر اليوم الخميس، الطلاب المصابين في حادث السير الذي تعرض له مجموعة من طلاب جامعة الجلالة، والذين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية في مجمع السويس الطبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة تداعيات الحادث.

وضم الوفد الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأستاذ الجراحة، الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وأستاذ الجراحة، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على صحة الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، حيث أكد الوفد توافر جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وشدد على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة حالة الطلاب وتلبية جميع احتياجاتهم الطبية.

كما قدم الوفد الدعم النفسي للطلاب وأولياء أمورهم، مع التأكيد على استمرار تقديم الرعاية النفسية بعد خروجهم من المستشفى.

في هذا السياق، أوضح الوفد أن وزير التعليم العالي وجه بإعداد خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المصابين وزملائهم في الكليات، لمساعدتهم على تجاوز آثار الحادث الأليم.

رافق وفد التعليم العالي، خلال زيارته للطلاب المصابين، اللواء طبيب محمد أبو النجا، مدير المجمع الطبي بالسويس، لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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