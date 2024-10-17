بعد تعيينه رئيسا لـ جامعة القاهرة.. من هو الدكتور محمد سامي عبد الصادق؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - الدكتور محمد سامي.. أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق رئيسًا جديدًا لجامعة القاهرة، وذلك بعد مسيرة أكاديمية وإدارية متميزة شملت العديد من المناصب الهامة داخل الجامعة وخارجها، فارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عن من هو الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

من هو الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة الجديد؟

ومن خلال هذا الصدد، يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص أبرز المعلومات عن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

أبرز المعلومات عن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

- من أبرز الأكاديميين في جامعة القاهرة.

- شغل منصب مستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عام 2003 - 2008

-اختير عضوا بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2006

-أصبح عضوا باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 58 لسنة 2006

-وعضوا بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024 وبموجب قرار وزير العدل 901 لسنة 2024

- قام بالتدريس بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة وبعدد من المؤسسات التعليمية

- محام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا كما أنه محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم المؤسسي.

- شغل منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة سابقًا بناءً على قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- يشغل محمد سامي منصب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

- تقلد رئيس جامعة القاهرة الجديد، منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرار جمهوري رقم 41 لعام 2020.

- تقلد الدكتور محمد سامي، منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2023.

- شغل رئيس جامعة القاهرة الجديد رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.

- عُين معاونًا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995 إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمي والعمل بالجامعات.

- تدرج في الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية منها العمل مديرًا لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن الأعوام "2015-2017" ومديرًا لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح" المدمج حاليًا في عام 2017/2018.

- ترأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلًا عن كونه نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.

- ترأس عددًا من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار والتمريض والدراسات العليا للتربية والدراسات العليا للبحوث الإحصائية والمعهد القومي لعلوم الليزر وطب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالي أرقام "2671، 2764 و5677" لسنة 2020، و"149، 152" لسنة 2021.

-والجدير بالذكر أنه حاصل على عدد من الجوائز العلمية والمجتمعية ومنها على سبيل المثال جائزة الطالب المثالي بكلية الحقوق للعام 1993 وجائزة العلامة السنوي في القانون المدني المقارن للعام 1994 وجائزة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث في مجال حقوق الإنسان للعام 2004 وجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في أنشطة صندوق مكافحة وعلاج وتعاطى الإدمان بمحافظة الجيزة للعام 2021.