مصر للطيران للتدريب تشارك في مبادرة بداية بإعداد برنامج تدريبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمرة الثالثة على التوالي في برنامج المبادرة، حيث تم تنظيم برنامج تدريبي فى مجال التنمية البشرية تحت عنوان”Leadership Skills” وذلك على مدار ثلاثة أيام الماضية؛ استكمالا للمشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار " بداية جديدة لبناء الإنسان.

مصر للطيران للتدريب تشارك في مبادرة بداية بإعداد برنامج تدريبي تحت عنوان ”Leadership Skills”

وتهدف هذه الدورات التدريبية بتعريف السادة المتدربين على المعلومات الأساسية اللازمة في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها فى تلبية احتياجات سوق العمل؛ ويشمل البرنامج التدريبي الدورات التالية:

- تنمية الوعى لدى الشباب بالدور الحيوى للقائد فى نجاح المنظمة وتحقيق أهدافها

- التعرف على أهم السمات الشخصية للقائد والمهارات اللازمة للقيادة.

- تحليل الشخصية والتعرف على أبعاد الشخصية وتحديد مدى تأثيرها على أنماط القيادة المختلفة.

- دور الذكاء العاطفى والاجتماعى فى بناء الشخصية القيادية.

- كيفية اختيار النمط القيادي المناسب للمواقف المختلفة.

وتعد هذه المبادرة تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، واستثماراتها في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، حيث أنها تسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين.

ومن المقرر أن يتم تكرار مثل هذه الدورة التدريبية مرة أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024؛ وفى ختام البرنامج التدريبي، أبدى السادة المتدربين إعجابهم بما تم تدريبهم عليه من معلومات قيمة فى هذا المجال تؤهلهم فى تحديد ملامح مستقبلهم المهنى، كما تم تسليمهم شهادات تقدير لمشاركتهم الفعالة وتتويجًا لجهودهم التفاعلية خلال فترة انعقاد البرنامج.

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