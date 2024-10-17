وزير التموين يبحث مع البنك الدولي تمويل استيراد السلع الأساسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، وفد وكالة ضمان للاستثمارات متعددة الأطراف "MIGA" التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، وبرفقتها كلارين ستينفرت رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

ويأتي الاجتماع في إطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة.

تمويل استيراد السلع الأساسية

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، ناقش وزير التموين مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها، وجهت ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية لوزير التموين والتجارة الداخلية، وأوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والإخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية.

كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.

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