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منها منح الجنسية المصرية لعرب وأجانب، قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم - أخبار كلمتك

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منها منح الجنسية المصرية لعرب وأجانب، قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم - أخبار كلمتك

منها منح الجنسية المصرية لعرب وأجانب، قرارات مهمة لرئيس الوزراء اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:48 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 41 مكرر (أ)، الصادر في 14 أكتوبر 2024، والعدد رقم 41 مكرر (ج)، الصادر في 15 أكتوبر 2024،  عدد من القرارات المهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

إعادة تشكيل مجالس الجامعات الخاصة والأهلية

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٤، بشأن منح الشركة المصرية للأملاح والمعـادن بـالفيوم "أميـسال" ش.م.م، الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (٢٠) من قانون الاستثمار، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم.


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٦٣ لسنة ٢٠٢٤، بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

 


-  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٢٤ لسنة ٢٠٢٤، بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٨ لـسنة ١٩٨٤.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠٢٤، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لمدة أربع سنوات. 

تفويض وزير الزراعة ومنح الجنسية المصرية لعرب وأجانب


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٥٣ لسنة ٢٠٢٤، بندب القاضي حازم عبد الشافى أبو بكر محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة "سنة"، وتجديد ندب 5 قضاة آخرين للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٥٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ١٣٦٦ لـسنة ٢٠٢٣، وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتـصبح ١٧٠٠٠م٢ بـدلًا من ١١٠٠٠م٢ تقريبًا.
- قرارات رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 11 سوري ويمني وعراقيين، وأردني وكندي وتونسي وفلسطيني. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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