بطاقة 100 ألف طن سنويا.. كامل الوزير يضع مصر على طريق التصنيع المتقدم ويفتتح خطوط إنتاج للأجبان بمصنع «بيتي» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خطي إنتاج جديدين للأجبان بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا، بحضور عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر، والدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة، عبد الله البدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المراعي، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء.

تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الواردات

وأعرب الفريق كامل الوزير، في كلمته خلال الافتتاح، عن سعادته بالمشاركة في تدشين خطوط الإنتاج الجديدة، مشيراً إلى أن افتتاحها يأتي بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، حيث تم استعراض قائمة المنتجات الأكثر استيراداً منذ عام 2014 وحتى 2023، والتي كانت من بينها الأجبان.

وأوضح الوزير أن الدولة تكبدت ما يقرب من 1.2 مليار دولار في استيراد الأجبان، ما دفع الحكومة إلى العمل منذ عدة أشهر، لتوطين صناعات متعددة، منها الصناعات الغذائية، من خلال زيارات ميدانية للعديد من المصانع.

الطاقة الإنتاجية الضخمة لشركة بيتي

وتنتج شركة بيتي أكثر من 100 منتج متنوع، حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 220 مليون لتر من الألبان، و230 مليون لتر من العصائر، و85 مليون كيلوغرام من الزبادي، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويبلغ المكون المحلي فيها نسبة 70%، وتصدر ما يقرب من 35 مليون دولار سنويًا، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 50 مليون دولار في عام 2024.

كما أضافت الشركة 6 خطوط إنتاج خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالي عدد خطوط الإنتاج إلى 28 خطاً، بما في ذلك خطا الإنتاج الجديدان. وتوفر الشركة 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج 200 ألف طن من الألبان سنويًا.

الاعتماد على الطاقة الشمسية ومعالجة مياه الصرف

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن مصنع بيتي يعد نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالتوجهات الحكومية نحو الطاقة المتجددة، حيث يعتمد المصنع على محطة للطاقة الشمسية بقدرة 7.6 ميجاوات، مما يجعله الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، باستثمارات قدرها 5 ملايين دولار، وتساهم هذه الألواح الشمسية في توفير ما بين 20% إلى 30% من احتياجات المصنع من الطاقة، ويضم المصنع أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر، بطاقة 3200 متر مكعب يومياً.

دعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات

كما أكد أن هذا الافتتاح يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الصناعات الغذائية، ومن ثم التوجه نحو التصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، التي تهدف إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة، من خلال تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

وأوضح كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق الصناعة المحلية، زيادة القاعدة الصناعية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز فرص التوظيف، كما تركز الاستراتيجية على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم التوجه نحو الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، وذلك لرفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

كامل الوزير يتعهد بالعمل المستمر لزيارة المصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء، في ختام كلمته، الشكر والتقدير إلى المسؤولين في شركة المراعي على دعمهم لصناعة الأغذية وفقًا لأحدث المعايير الإنتاجية الدولية، مشيدًا بجهودهم في تطوير العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تعهد بالعمل المستمر لزيارة المصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، والالتزام بإنتاج الاحتياجات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي متكامل.