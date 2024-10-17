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«تعليم كفر الشيخ» يتابع انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس - أخبار كلمتك

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«تعليم كفر الشيخ» يتابع انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس - أخبار كلمتك

«تعليم كفر الشيخ» يتابع انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية مكثفة اليوم شملت عدداً من المدارس، من بينها مدرسة عبد الله النحاس الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

وحرص الدكتور علاء جودة خلال جولته على التأكد من انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، إلى جانب الالتزام التام بالنظافة العامة داخل المدارس. كما تابع حضور المعلمين وانتظامهم في أداء واجباتهم المهنية وفق المناهج الدراسية المقررة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتجهيزات المدرسية، مشيراً إلى أهمية توافر المقاعد والديسكات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

كما أجرى وكيل المديرية حوارات مباشرة مع الطلاب والمعلمين، مستمعاً إلى آرائهم واقتراحاتهم المتعلقة بالعملية التعليمية، وأكد حرص الوزارة على تحسين المناخ التعليمي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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