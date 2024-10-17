وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام النواب الأسبوع القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - دعا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزراء الزراعة والتموين والتربية والتعليم، لعرض بياناتهم عن خطط وزاراتهم في برنامج الحكومة أمام المجلس الأسبوع المقبل، وذلك خلال الجلسات العامة التي ستعقد على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 20 - 21 - 22 أكتوبر 2024.

وقرر مكتب المجلس دعوة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية وذلك بجلسة يوم الأحد ٢٠ أكتوبر).

كما قرر دعوة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين وذلك بجلسة يوم الإثنين21 أكتوبر.

ودعوة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وذلك بجلسة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.

كما قرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بجلسة يوم الأحد 20 أكتوبر.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.