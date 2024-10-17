وزير العدل يستقبل سفير دولة قطر لبحث تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدي جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى تميز وعمق العلاقة القضائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انعكست بصورة جلية على عدد من أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المتبادلة.



ومن جانبه أعرب السفير عن سعادته باللقاء مشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومشروعات التحول الرقمي بالوزارة.



وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الالكتروني، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.



وفي ختام اللقاء، أبدى الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكدًا على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

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