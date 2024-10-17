«نروجين للطيران» تطلق رحلات جديدة تربط كوبنهاجن بسفنكس وتعزز الوجهات الأوروبية إلى الغردقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - أعلنت شركة نروجين للطيران بالتعاون مع شركة NSAS AVIA Solutions عن تنظيم رحلتين أسبوعياً بين العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومطار سفنكس في مصر، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 27 من الشهر الجاري، بحسب سيف بهجت، رئيس مجموعة NSAS

وأضاف بهجت أن الشركة تسعى لتعزيز السياحة في مصر من خلال جذب شركات الطيران العالمية، مشيراً إلى أن مطار سفنكس يشهد زيادة ملحوظة في حركة الطيران بفضل موقعه الاستراتيجي وقربه من المتحف الكبير الذي تم بدء الافتتاح التجريبي الجزئي له الأربعاء 16 أكتوبر والذي يعتبر اكبر متحف في العالم لعرض الاثار.

وأشار إلى شركة نروجين ستقوم بتسيير رحلة أسبوعياً من مدينة جوتنبرج السويدية إلى الغردقة، بالإضافة إلى رحلات أسبوعية أخرى من ستوكهولم وأوسلو وهيلسنكي وكوبنهاجن إلى الغردقة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز التواصل بين الدول الأوروبية ومصر.

وأضاف بهجت بأن رحلات شركة نروجين أصبحت متاحة للحجز من خلال التكنولوجيا الاحدث في مجال الطيران NDCX