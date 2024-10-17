الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين رؤساء تنفيذيين للمتحفي المصري الكبير والقومي للحضارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين رؤساء تنفيذيين للمتحفي المصري الكبير والقومي للحضارة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين رؤساء تنفيذيين للمتحفي المصري الكبير والقومي للحضارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:04 مساءً -  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، لمدة عام، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام، خلفا للدكتور أحمد غنيم.

 

رئاسة متحفي المصري الكبير والقومي للحضارة 

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة وزارة السياحة والاثار لتنظيم العمل والاستفادة بالكوادر القيادية المؤهلة علميا وعمليا لدفع حركة العمل بالوزارة وهو النهج المتبع منذ تولي شريف فتحي حقيبة السياحة والآثار.

 

ويعتبر الدكتور أحمد غنيم أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وفقًا لقانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

 

السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير

 ويذكر أن الدكتور أحمد غنيم شغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ عام 2020، وقد حصل على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا ودرجة الماجستير فى اقتصاديات التنمية من معهد العلوم الإجتماعية بهولندا.
كما تولى د. غنيم عدة مناصب تنفيذية وذلك أثناء عمله كمستشار وزيرى التجارة والصناعة فى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الاتفاقيات الدولية.

وشغل منصب مستشار ثقافى لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا وما يتبعهما من 10 دول أخرى، وذلك خلال الفترة من 2014 الى 2018.

 

الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة

 أما الدكتور الطيب عباس فشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير منذ عام 2020، قام خلالها بالإشراف على تنفيذ سيناريو العرض المتحفي بالقاعات الرئيسية للمتحف والتي انتهى العمل بها تمامًا وتم التشغيل التجريبي لها يوم الأربعاء الماضي.

وقد حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة في عام 2009، كما حصل على درجة الماجستير في الإرشاد السياحي من جامعة المنيا عام 2004.

وتقلد عدد من المناصب حيث عُين  مدرسًا للغة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، وفي عام 2012 حصل على منحة فولبرايت بقسم علم المصريات في جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته عين مديرًا لوحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية.

وفي عام 2015 عُين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، كما عين في عام 2018 مراسلًا علميًّا للمعهد الفرنسي لدى الجامعات المصرية، وقد اختير عضوًا بمركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا.

وفي عام 2017 عُين نائبًا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار، والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق