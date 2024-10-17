أحدهما إسرائيلي، إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:44 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر)، الصادر في 13 أكتوبر 2024، قرارى مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، أحدهما من مواليد إسرائيل، والآخر تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن.

وجاء القراران كالتالي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد أيمن أحمد أحمد مرسي، من مواليد القليوبية، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

- قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2024، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الخالق هاني عبد الخالق السويفي، من مواليد إسرائيل 2003، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.





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