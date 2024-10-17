الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

أحدهما إسرائيلي، إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحدهما إسرائيلي، إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين - أخبار كلمتك

أحدهما إسرائيلي، إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:44 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر)، الصادر في 13 أكتوبر 2024، قرارى مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، أحدهما من مواليد إسرائيل، والآخر تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن.

وجاء القراران كالتالي:
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد أيمن أحمد أحمد مرسي، من مواليد القليوبية، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.


- قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2024، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الخالق هاني عبد الخالق السويفي، من مواليد إسرائيل 2003، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.   

 


 

إسقاط الجنسية المصرية عن المخرج وائل الصديقي صاحب كليب «سيب إيدي»

إسقاط الجنسية عن عبد الناصر!!

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق