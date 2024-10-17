«الصحة» تعتمد مركز أورام سوهاج كأول منشأة طبية في المحافظة بمعايير دولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز أورام سوهاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليصبح أول منشأة طبية في محافظة سوهاج تحصل على هذا الاعتماد الطبي الإلكتروني.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن هذا الإنجاز يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الملف الطبي الإلكتروني يُعد أحد أهم مشروعات ميكنة الخدمات الصحية بالوزارة، والذي يسهم في تحسين تسجيل وتوثيق بيانات مرضى الأورام والبروتوكولات العلاجية الخاصة بهم، إلى جانب توفير تكلفة الملفات الورقية.

وأضاف عبد الغفار، أن الاعتماد يساهم في تقديم خدمات آمنة للمرضى وضمان سلامة العاملين والزائرين، ويعزز من معايير السلامة البيئية داخل المستشفى، كما يتيح تطبيق معايير الجودة باستخدام الموارد المتاحة، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء ومتابعة التطوير المستمر.

من جهتها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن مركز الأورام بدمنهور حصل على تجديد شهادة الاعتماد المبدئي للعام الثاني على التوالي، مشيرةً إلى أن 17 مستشفى ومركزًا تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة قد حصلوا على الاعتماد، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز معايير الجودة في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري.