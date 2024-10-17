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مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

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مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار 3364 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

نشرت ذلك الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (أ) بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يعاد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من: أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات الأهلية، وأمین مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

كما يضم المجلس في عضويته وفقًا للقرار كلا من: الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسان حمدي عبد الرحمن نعمان رئيس جامعة سوهاج.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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