قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي رئيسا لجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق رئيسًا لجامعة القاهرة.
الدكتور محمد سامي عبد الصادق هو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020.
كما يشغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة.
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