الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي رئيسا لجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي رئيسا لجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي رئيسا لجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق رئيسًا لجامعة القاهرة.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق هو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020.

كما يشغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة.

اقرأ أيضاً
رابط نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2025

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق