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«التضامن الاجتماعي» تغلق دار رعاية أيتام بالقاهرة بسبب قصور في الخدمات المقدمة للفتيات - أخبار كلمتك

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«التضامن الاجتماعي» تغلق دار رعاية أيتام بالقاهرة بسبب قصور في الخدمات المقدمة للفتيات - أخبار كلمتك

«التضامن الاجتماعي» تغلق دار رعاية أيتام بالقاهرة بسبب قصور في الخدمات المقدمة للفتيات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:55 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لإصدار قرار بغلق "دار البتول لرعاية الأيتام بنات" التابعة لجمعية مساعدة للأنشطة الخيرية، بسبب وجود قصور في الخدمات المقدمة للفتيات المقيمات.

جاء هذا القرار في إطار رؤية الوزارة لتحقيق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية. واتخذ القرار بناءً على زيارة ميدانية قام بها أخصائيو الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، حيث تم رصد ملاحظات فنية خطيرة تشكل تهديدًا على سلامة الفتيات البالغ عددهن 6، وتبين وجود قصور كبير في الرعاية والخدمات المقدمة.

كما وجهت مرسي، بضرورة تأهيل الفتيات قبل نقلهن إلى دار جديدة في إحدى مناطق محافظة القاهرة، لضمان تقديم رعاية أفضل لهن.

في سياق متصل، أكدت وزير التضامن الاجتماعي، ضرورة إجراء زيارات مفاجئة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، في إطار قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014. يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة تقييم دور الرعاية وتحقيق التحول إلى الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى استقبالها للشكاوى عبر الخط الساخن "خط أبناء مصر" 19828، بالإضافة إلى الخط الساخن للوزارة (16439) ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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