وزير التعليم يتفقد مدارس السيدة زينب ويمهد لتحويل «محمد علي الإعدادية» إلى مدرسة يابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:55 مساءً - واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته اليوم بتفقد مدرستي «الفنية المتقدمة التجارية بنين» و«محمد علي الإعدادية بنين» التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

رافق عبد اللطيف، خلال جولته كل من الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والأستاذ أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وبدأ وزير التعليم، جولته بتفقد مدرسة «الفنية المتقدمة التجارية بنين» بإدارة السيدة زينب التعليمية، التي تضم 752 طالباً، حيث اطلع على الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.

كما توجه وزير التربية والتعليم، إلى مدرسة «محمد علي الإعدادية بنين»، التي تضم 317 طالباً، للوقوف على مدى صلاحيتها لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية في العام الدراسي المقبل.