الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

أنا دمي فلسطيني، تفاعل نجوم الفن مع فرقة الدبكة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

50 جنيها للحصة.. تفاصيل الاستعانة بـ 50 ألف معلم لـ سد العجز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
50 جنيها للحصة.. تفاصيل الاستعانة بـ 50 ألف معلم لـ سد العجز - أخبار كلمتك

50 جنيها للحصة.. تفاصيل الاستعانة بـ 50 ألف معلم لـ سد العجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:55 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم الاستعانة بـ 50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لـ سد العجز.

ووافقت وزارة التربية والتعليم على، الاستعانة بـ 50 ألف معلم، وذلك لمرحلة التعليم الأساسي مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة في الأسبوع للمعلم.

ويتابع وزير التربية والتعليم ميدانية للمديريات التعليمية، من أجل متابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف على العجز الفعلي للمعلمين، حيث تبين أن العدد السابق إرساله للمديريات لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بناءً على ما سبق، يتم إتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات وذلك في حدود المبالغ المرسلة للمديريات بالفاكس.

اقرأ أيضاً
«التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بشأن الاستعانة بـ50 ألف معلم بنظام الحصة

وزير التعليم لـ «الطاهري»: لدينا عجز فى 250 ألف فصل و460 ألف معلم

«التعليم»: تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق