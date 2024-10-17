50 جنيها للحصة.. تفاصيل الاستعانة بـ 50 ألف معلم لـ سد العجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:55 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم الاستعانة بـ 50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لـ سد العجز.

ووافقت وزارة التربية والتعليم على، الاستعانة بـ 50 ألف معلم، وذلك لمرحلة التعليم الأساسي مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة في الأسبوع للمعلم.

ويتابع وزير التربية والتعليم ميدانية للمديريات التعليمية، من أجل متابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف على العجز الفعلي للمعلمين، حيث تبين أن العدد السابق إرساله للمديريات لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بناءً على ما سبق، يتم إتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات وذلك في حدود المبالغ المرسلة للمديريات بالفاكس.