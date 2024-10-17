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نائب رئيس Nestlé العالمية يشيد بأعمال أوراسكوم بيراميدز في تطوير الزيارة بالأهرامات - أخبار كلمتك

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نائب رئيس Nestlé العالمية يشيد بأعمال أوراسكوم بيراميدز في تطوير الزيارة بالأهرامات - أخبار كلمتك

نائب رئيس Nestlé العالمية يشيد بأعمال أوراسكوم بيراميدز في تطوير الزيارة بالأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:54 مساءً -  استقبلت منطقة الأهرامات بالجيزة David Rennie، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية والمسؤول الأول في الشركة عن منتجات القهوة بجميع أنواعها في العالم، وذلك بناء على دعوة من شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.

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زيارة نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية للأهرامات

 وحرص المهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، على استقبال الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية لدى زيارته للمنطقة الأثرية بالأهرامات، والذي عبر عن انبهاره الشديد بالتطوير الكبير في منظومة زيارة الهرم التي نفذتها شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

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أعمال شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نائب الرئيس التنفيذي لشركة Nestlé العالمية، أكد أن منظومة الزيارة الجديدة بالأهرامات كانت مفاجأة كبيرة وسعيدة له، خاصة أن له ذكريات سيئة من زيارة قديمة لمنطقة الأهرام تعرض خلالها لعدد من المضايقات.

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وأشار إلى أن الضيف أكد أن هذه الزيارة المستحدثة ذات مستوى عالمي بدرجة امتياز وسيكون لها مردود إيجابي كبير على السياحة في مصر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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