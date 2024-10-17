قرار جمهوري بتعيين محمد سامي عبدالصادق رئيسًا لجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبدالصادق رئيسًا لجامعة القاهرة.

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