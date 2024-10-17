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الصحة تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية - أخبار كلمتك

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الصحة تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:54 مساءً -  أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز أورام سوهاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وحصولها على الاعتماد الطبي الإلكتروني، لتصبح أول منشأة طبية في المحافظة حاصله عليه.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد يُعد إنجازًا بارزًا يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير الخدمات الصحية وضمان جودتها، مضيفًا أن الملف الطبي الإلكتروني هو أحد مشاريع ميكنة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، والذي يضمن التسجيل الجيد والتوثيق لبيانات مرضى الأورام، والبروتوكولات العلاجية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير تكلفة الملف الطبي الورقي.

 

توفير خدمة آمنة للمرضى

 وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاعتماد يساهم في توفير خدمة آمنة للمرضى، كما يضمن أمان العاملين والزائرين، مما يعزز معايير السلامة البيئية داخل المستشفى، كما يضمن تطبيق معايير الجودة بالموارد المتاحة، بالإضافة إلى حساب مؤشرات الأداء لجميع العمليات الحيوية بالمستشفى، ومتابعة الأداء وإيجاد فرص للتحسين بشكل مستمر.


ومن جانبها أشارت الدكتورة مها ابراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن مركز الأورام بدمنهور، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حصل على تجديد شهادة الاعتماد المبدئي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز من مكانته كأحد المراكز الطبية الرائدة في هذا المجال.

 وقالت " مها" إن عدد المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التي حصلت على الاعتماد بلغت 17 مستشفى ومركزًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز معايير الجودة في القطاع الصحي.


تأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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