وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولته اليوم بتفقد مدرستى الفنية المتقدمة التجارية بنين، ومحمد على الإعدادية بنين التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

وزير التربية والتعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية

وقد رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

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وتفقد الوزير "المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين" بإدارة السيدة زينب التعليمية وتضم المدرسة ٧٥٢ طالبا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة "محمد على الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد ٣١٧ طالب، للوقوف على مدى صلاحيتها؛ لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية العام الدراسى المقبل.

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