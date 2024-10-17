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وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولته اليوم بتفقد مدرستى الفنية المتقدمة التجارية بنين، ومحمد على الإعدادية بنين التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

وزير التربية والتعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية

وقد رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

 

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وتفقد الوزير "المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين" بإدارة السيدة زينب التعليمية وتضم المدرسة ٧٥٢ طالبا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة "محمد على الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد ٣١٧ طالب، للوقوف على مدى صلاحيتها؛ لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية العام الدراسى المقبل.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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