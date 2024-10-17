وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري "بإيديك تنقذي حياة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 01:19 م 10/17/2024 1:19:08 PM

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن فعاليات مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.



وقد قام الهلال الأحمر المصرى خلال الـ١٥ يومًا الأولى من انطلاق المبادرة بتنفيذ 24 دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استفاد منها 470 شخصًا، حيث تم تزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بفعالية.



كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية في مختلف المحافظات، استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين منها 501 شخصا.



وتأتى هذه الجهود المتواصلة ضمن التزام الهلال الأحمر المصري بتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمبادرة، والتي تستهدف تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة وإنقاذ حياة المصابين.



وتستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلفة محافظات الجمهورية، كما تنتشر المبادرة في الأماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب.

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