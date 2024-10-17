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«مصر للطيران» تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات «صور» - أخبار كلمتك

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«مصر للطيران» تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات «صور» - أخبار كلمتك

«مصر للطيران» تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - نقلت مصر للطيران اليوم الخميس ثلاثة رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار أبوظبي الدولي لنقل فرق الزمالك والأهلي وبيراميدز للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 20 إلي 24 أكتوبر الجاري على أن تكون رحلات العودة يوم 25 أكتوبر.

الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري

هذا وتسير الشركة الوطنية رحلاتها بطائرات من طراز بوينج B737-800 وتوفر فرق عمل بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر ووصول الفرق الرياضية المشاركة في البطولة.

وقد أقلعت منذ قليل رحلة فريق الزمالك، ومن المقرر أن تقلع رحلة فريقي الأهلي وبيراميدز في السادسة والنصف والتاسعة من مساء اليوم.

الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا غادر القاهرة يوم 9 أكتوبر علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS912 المتجهة إلى دبي للاستعداد للمشاركة في البطولة.

الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري
الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري
الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري
الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري
الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري
الناقل الوطني المصري تنقل أبطال كأس السوبر المصري

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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