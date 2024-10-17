هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء: إن إصدار النسخة الخامسة لـدستور الأدوية المصرية بعد ٧١ عاما من إطلاق أول نسخة دستور الأدوية المصرية لمواكبة التطورات في صناعة الدواء، مشيرا إلى إنشاء وحدة مستقلة لتحديث وتطوير الدستور.

حفل إطلاق دستور الدواء المصري

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية في حفل إطلاق دستور الدواء المصري لعام ٢٠٢٤، إتاحة دستور الدواء المصري لشركات ومصانع الأدوية مجانا لمدة عام، ثم بعد ذلك يصبح مدفوعا.

هيئة الدواء المصرية

كانت هيئة الدواء المصرية قد عقدت احتفالية بمقر الهيئة بالمنصورية لإعلان الانتهاء من دستور الدواء المصري والكشف عن أهمية إصدار دستور للدواء المصري بحضور ممثلين لشركات الدواء وأعضاء غرفة صناعة الدواء.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.

تطوير الأدوية وفق معايير ICH

البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية.

كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.

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