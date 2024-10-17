آداب عين شمس تكرم أستاذة بقسم اللغات كأول عربية صاحبة ديوان باللغة الأردية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - كرم مجلس كلية آداب جامعة عين شمس الدكتورة ولاء جمال سعد أحمد العسيلي، الأستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقية وآدابها، والتي تم تكريمها عدة مرات في الخارج لكونها أول عربية مصرية صاحبة أول ديوان باللغة الأردية، ولها عدة دواوين وكتب باللغة الأردية، تُنشر مقالاتها وأشعارها باللغة الأردية في الصحف والمجلات الهندية والباكستانية المعروفة.

كما أنها حاصلة على جائزة "ظفر جوركهبوري التشجيعية الدولية" من مومباي الهند عام 2020م.

آداب عين شمس تكرم أستاذة بقسم اللغات كأول عربية صاحبة ديوان باللغة الأردية

- حاصلة على جائزة “سيد اطهر الدين الدولية للخدمات والإسهامات الأدبية”، من ميرت، الهند عام 2022م.

- حاصلة على جائزة "أمير خسرو" للإسهام في خدمة اللغة الأردية" من دهلي، الهند عام 2022م.

- بالإضافة إلى رئاسة بعض الجلسات العلمية في المؤتمرات بالخارج، وشهادات التقدير وخطابات التكريم التي حصلت عليها لمشاركتها الفعالة في الندوات الأدبية بالهند ولندن والإمارات.

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