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مفتي الجمهورية يهنئ اللواء حسن محمود رشاد بثقة رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا للمخابرات العامة - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية يهنئ اللواء حسن محمود رشاد بثقة رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا للمخابرات العامة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يهنئ اللواء حسن محمود رشاد بثقة رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا للمخابرات العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - وجَّه مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عيَّاد التهنئة لـ اللواء حسن محمود رشاد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سيادته وتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وثمَّن مفتي الجمهورية الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الوطنية في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته من أية محاولات للنيل منه، داعيًا المولى -عز وجلَّ- أن يوفق مصرنا الحبيبة لكل خير وأن يعين القيادة الحكيمة على أداء رسالتها والحفاظ على مصر رائدة في كل وقت وحين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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