مفتي الجمهورية يهنئ اللواء عباس كامل لتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًًا للأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - هنأ مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عيَّاد، اللواء عباس كامل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسيادته وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية على أهمية الدور المحوري والريادي لمصر، الذي يحتاج إلى يقظة تامة في التعامل مع مختلف الملفات على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يتم بقدرة أبناء الوطن وإخلاصهم في أداء مهامهم، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع لما فيه الخير للبلاد والعباد وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.