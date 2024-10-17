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هيئة الدواء تطلق دستور الأدوية المصري لضمان فاعلية وأمان المستحضرات الدوائية - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء تطلق دستور الأدوية المصري لضمان فاعلية وأمان المستحضرات الدوائية - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تطلق دستور الأدوية المصري لضمان فاعلية وأمان المستحضرات الدوائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:58 مساءً - قال الدكتور يس رجائي المستشار الإعلامي لـهيئة الدواء المصرية إن الدستور الدوائي ليس مجرد وثيقة تحفظ حياة الملايين وإنما هو المرجع الذي يضمن سلامة الأدوية وحيويتها.

إطلاق دستور الدواء المصري

وأكد خلال مؤتمر إطلاق دستور الدواء المصري أن كل معيار في دستور الأدوية ضمان لحياة الإنسان، مشيرا إلى أنه مرجع علمي أصدرت هيئة الدواء المصرية لكل الأدوية والتركيبات الصيدلية وطرق تحليلها.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية هي السلطة المختصة بإصدار دستور الدواء المصري، موضحا أن الهيئة شكلت لجنة لصياغة دستور الدواء واستمرار اللجنة في عملها من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤.

هيئة الدواء المصرية

كانت هيئة الدواء المصرية قد عقدت احتفالية بمقر الهيئة بالمنصورية لإعلان الانتهاء من دستور الدواء المصري والكشف عن أهمية إصدار دستور للدواء المصري بحضور ممثلين لشركات الدواء وأعضاء غرفة صناعة الدواء.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.

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البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية. كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

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يأتي هذا البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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