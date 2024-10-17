سفارة كندا تنشر متطلبات السفر إلى مصر بعد قرار إلغاء التأشيرات المسبقة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - كشفت السفارة الكندية لدى القاهرة، عن بعض التفاصيل الخاصة للكنديين في حال سفرهم إلى جمهورية مصر العربية وكيفية حصولهم على التأشيرة السفر إلكترونيًا.

ونشرت السفارة الكندية لدى القاهرة منشور على حسابها الرسمي عبر المنصة الإلكترونية «إكس/ تويتر سابقًا»، بأن على كل حاملي الجنسية الكندية مطالبون بالحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر أو فور وصولهم مباشرة لقدرتهم على الدخول إلى مصر وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر من هذا العام».

وأكدت السفارة الكندية لدى القاهرة، أن المسافرين حاملي جواز السفر الكندي إلى مصر قبل 1 ديسمبر 2024، مطالبون بالحصول على تأشيرة من سفارة أو قنصلية مصرية بالخارج.

وجاءت تلك القرارات من قبل السفارة الكندية لدى القاهرة بعدما التقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيرته الكندية ميلاني جولي في إطار اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك».

وبعد الانتهاء من هذا القاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية أصدرت قرار بإلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على التأشيرة من خلال الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، وذلك القرار فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدم والحصول على التأشيرة إلكترونياً «E-VISA».

يذكر أن، مصر وكندا احتفلا بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية وتوطيدها بينهما، وتعزيزهما المشترك في كافة المجالات.