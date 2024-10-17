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المقاولون العرب تواصل نجاحاتها بأفريقيا.. طريق جديد بأوغندا بتكلفة ٧٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

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المقاولون العرب تواصل نجاحاتها بأفريقيا.. طريق جديد بأوغندا بتكلفة ٧٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

المقاولون العرب تواصل نجاحاتها بأفريقيا.. طريق جديد بأوغندا بتكلفة ٧٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - قال المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة فازت بمناقصة مشروع تصميم وتنفيذ طريق " إيجانجا ـ كامولي " بأوغندا بطول ٥٦ كيلو متر وبتكلفة تبلغ ٧٠ مليون دولار.

وأضاف العصار أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الكبيرة في منطقة شرق أوغندا حيث يربط بين عدة مدن رئيسية مما يعزز التجارة الداخلية ويزيد من النشاط التجاري هناك خاصةً مايتعلق بتنمية الصادرات الأوغندية إلي كينيا دولة الجوار.

ولفت العصار أن هذا المشروع هو إمتداد لسياسة الشركة في التوسع والإنتشار في القارة الأفريقية من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء في مختلف دول القارة وهو ما يتوافق ورؤية الدولة المصرية في المساعدة على نشر التنمية في أفريقيا والعمل على نقل الخبرات للأشقاء الأفارقة.

من جانبه قدّم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التهنئة لمجلس إدارة المقاولون العرب وجميع العاملين بالشركة لفوزهم بتنفيذ هذا المشروع المهم بدولة أوغندا مؤكداً على تقديم كل أشكال الدعم للشركة لفتح أسواق جديدة والتوسع في تنفيذ مشروعات الأشقاء في القارة الأفريقية بما يسهم في النهاية في تنمية وتطوير دول القارة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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