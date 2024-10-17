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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إيران.. ويؤكد: الحرب الإقليمية الشاملة تداعياتها خطيرة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إيران.. ويؤكد: الحرب الإقليمية الشاملة تداعياتها خطيرة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إيران.. ويؤكد: الحرب الإقليمية الشاملة تداعياتها خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، إن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي، الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.

في هذا السياق، أكد الرئيس السيسي، ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.

من جهته، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.

كما نقل وزير خارجية إيران، تحيات وتقدير الرئيس «مسعود بزشكيان» للرئيس السيسي، وهو ما ثمنه الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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