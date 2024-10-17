رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لجهود توفير الأدوية في السوق المصرية، مشيراً إلى النجاحات التي تحققت في هذا المجال، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة نقص الأدوية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تبني سياسة استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري للأدوية، وذلك من أجل تسهيل توفير البدائل الدوائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي في تعزيز كفاءة توفير الأدوية في السوق.

كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بتوفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، مؤكداً أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره من أهم الخدمات الأساسية التي يتم تقديمها للمواطنين.

من جهته، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان تتابع عن كثب جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى أهمية استخدام الأدوية البديلة المعتمدة على الاسم العلمي، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بصورة أكبر.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في تطبيق سياسة استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري للأدوية، مما يتيح فرصاً أكبر لتوفير الأدوية البديلة في السوق.

في هذا السياق، أشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد من خلال تطبيق استراتيجية الشراء الموحد، والتي تهدف إلى تعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، وضمان وجود احتياطي استراتيجي كافٍ من الأدوية لدعم احتياجات البلاد على المدى القصير.

كما أكد زيدان، أهمية تعزيز إمدادات المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية لتوطين هذه الصناعة محلياً، مع نقل التكنولوجيا اللازمة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

كما استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود الهيئة في متابعة وضمان استدامة توافر الأدوية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود قد أثمرت عن نجاح الهيئة في توفير نحو 95% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وهو ما مكن من العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائداً قبل أزمة نقص الأدوية.

وقدم العميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، خلال الاجتماع، تقريرًا مفصلًا حول الجهود التنسيقية التي تتم بين مختلف الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات الدوائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى مثل الأمصال، الطعوم، مشتقات الدم، وألبان الأطفال، إلى جانب بعض الأجهزة الطبية والمعملية. كما تناول التقرير الجهود المبذولة لتوطين صناعة الدواء في مصر من خلال تعزيز المدخلات اللازمة لهذه الصناعة وتوطينها محلياً لضمان استدامة توفير الدواء والمستلزمات الطبية الحيوية.