مصرللطيران تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - تنقل مصرللطيران اليوم الخميس ثلاثة رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار أبوظبي الدولي لنقل فرق الزمالك والأهلي وبيراميدز للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 20 إلي 24 أكتوبر الجاري علي أن تكون رحلات العودة يوم 25 أكتوبر.

مصرللطيران تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات

وتسير الشركة الوطنية رحلاتها بطائرات من طراز بوينج B737-800 وتوفر فرق عمل بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر ووصول الفرق الرياضية المشاركة في البطولة.



وأقلعت منذ قليل رحلة فريق الزمالك، ومن المقرر أن تقلع رحلة فريقي الأهلي وبيراميدز في السادسة والنصف والتاسعة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا غادر القاهرة يوم 9 أكتوبر علي متن رحلة مصرللطيران رقم MS912 المتجهة إلى دبي للاستعداد للمشاركة في البطولة.

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