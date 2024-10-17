وزير خارجية إيران للسيسي: نقدر الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أعرب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.

كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان" للرئيس، وهو ما ثمنه الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدًا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.

كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان" للرئيس، وهو ما ثمنهالرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

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