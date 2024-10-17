رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42، الصادر في 17 أكتوبر 2024، 6 قرارات حكومية جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الحكومة لإقامة مشاريع خدمية، واعتبار بعض الأراضي من أعمال المنفعة العامة.

قرارات حكومية جديدة اليوم لرئيس الوزراء

-قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 890 متر، ناحية قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2502 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 315 متر، زمام قرية طوق غرب ناحية قرية أوالد سالم بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السالم بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2503 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 783 متر، زمام قرية البربا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.

أعمال المنفعة العامة ونزع الملكية



-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3075 لسنـة 2024، باعتبار تنفيذ غرفتى الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفى، والطريق المؤدى إلي غرفة الدفع، ضمن مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية أبو شعرة والقرى المجاورة لها، مركز أشمون محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3076 لسنة 2024، باعتبار آثار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء الكائنة (10) مقدم الحلق، عطفة التربة من شارع باب الوزير، (أثر رقم 307)، قسم الدرب الأحمر- محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.



-وقرار قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3078 لسنـة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها ( 4 قراريط و7 أسهم)، والواقعة ضمن القطع ة رقم (79) من (11) أصلية بحوض بندق الشرقية نمرة (31)قس م ثان، زمام شبرا بابل، مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

-و قرار رئيس مجلـس الـوزراءرقـم 3078 لسنـة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها (4 قراريط و7 أسهم)، والواقعة ضمن القطع ة رقم (79) من (11) أصلية بحوض بندق الشرقية نمرة (31) قسم ثان، زمام ش برا بابل، مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة، والالزمة لإقامة محطة رفع صرف صحى رئيسية بشبرا بابل، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.





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