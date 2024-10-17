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جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم.. دعم للطلاب وتقييمات صارمة وصيانة فورية بمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم.. دعم للطلاب وتقييمات صارمة وصيانة فورية بمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم.. دعم للطلاب وتقييمات صارمة وصيانة فورية بمدارس الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس في محافظة الجيزة، شملت أربع مدارس، بهدف متابعة سير المنظومة التعليمية، ورافقه في الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وبدأ عبد اللطيف، جولته بزيارة مدرسة «محمد كريم الابتدائية» بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، التي تضم 1240 طالبًا وطالبة، حيث اطلع على الكثافة الطلابية وأصدر توجيهاته بتشكيل لجان لصيانة الديسكات ومقاعد الطلاب، مع متابعة الالتزام بتعليمات انتظام العملية التعليمية. كما تفقد فصول الصف الخامس الابتدائي للتعرف على مستوى القراءة والكتابة للطلاب، ووجه بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والحفاظ على نظافة الفصول.

جانب من جولة وزير التربية والتعليم

وفي لفتة إنسانية، وجه وزير التربية والتعليم، بتخصيص عامل لمرافقة أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ذهابه إلى المدرسة بسبب صعوبة التنقل، مع متابعة مستواه الدراسي لضمان تحسنه.

كما انتقل بعد ذلك إلى مدرسة «الشرفا الابتدائية» التي تضم 1414 طالبًا وطالبة، حيث تابع أداء التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي، مشددًا على أهمية متابعة تقييم الطلاب لتحسين مستواهم التعليمي.

جانب من جولة وزير التربية والتعليم

وزار مدرسة «أمير الشعراء الرسمية لغات» بإدارة جنوب الجيزة، التي تضم 1174 طالبًا وطالبة في التعليم الأساسي، و230 طفلًا في رياض الأطفال، حيث ناقش مع بعض الطلاب مدى استيعابهم للدروس وتابع انتظام التقييم الأسبوعي، مع توجيه بضرورة إجراء الصيانات العاجلة.

واختتم وزير التربية والتعليم، جولته بزيارة مدرسة «هدى شعراوي الإعدادية بنات» بإدارة العمرانية، التي تضم 2670 طالبة، حيث تفقد كراسات الحصة والواجبات والتقييمات الأسبوعية للاطمئنان على المستوى الدراسي للطالبة.

جانب من جولة وزير التربية والتعليم

وأكد محمد عبد اللطيف، على هامش جولته في الجيزة، استمرار جولاته التفقدية في مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية طوال العام الدراسي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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