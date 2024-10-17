توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - مصروفات المدارس.. تعد المصروفات الدراسية من القضايا الهامة التي تشغل بال الكثير من الأسر، حيث تشكل عبئاً مالياً يتزايد مع مرور الوقت، وفيما يلي نعرض لكم أهم التصريحات بشأن المصروفات الدراسية.

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مصروفات المدارس الرسمية للغات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، بجمع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، لطلاب المدارس الرسمية للغات، مستكملة أن تحصيل الرسوم الدراسية يتم على قسطين، الأول أكتوبر الجاري والثاني في فبراير 2025، بالإضافة إلي إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية سواء كانت وفاة الأب قبل الالتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة.

وأعلنت المديريات والإدارات التعليمية إجراء البحث الاجتماعي، عن طريق الإخصائي بالمدرسة وذلك للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية.

الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل

المطلقة

أبناء المكفوفين

أبناء ذوى الاحتياجات الخاصة

ذوي الاحتياجات الخاصة

أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة هو من يتحمل المسئولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

وأكدت الوزارة على إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها كافة المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية وذلك لاعتمادها والتأكد على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناءً على الكتاب الدروي.

كما أفادت الوزارة أن المسئول المالي بالمدرسة هو من يتولى مهمة إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تحتوي على بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وارسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العام لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.