عميد علوم حلوان: نسعى لسد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - افتتحت كلية العلوم بـجامعة حلوان المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "العلوم والصناعة"، بمجمع الفنون والثقافة، وسط حضور أكاديمي وعلمي مرموق من مختلف أنحاء العالم، وذلك في في خطوة هامة نحو تعزيز الروابط بين العلوم الأساسية والصناعة.

كلية العلوم بجامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثاني "العلوم والصناعة" بمشاركة عالمية واسعة

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم، الدكتور جلال الجميعى، الدكتور محمود همام، وبمشاركة أكثر من 1500 باحث وعالم من جامعات ومراكز بحثية عالمية، يمثلون دولًا متنوعة بينها الولايات المتحدة والصين وماليزيا وسويسرا وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا والجزائر، إضافة إلى مصر.

العلوم الأساسية وتطوير الصناعة

وقد أكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في كلمته الافتتاحية على أهمية العلوم الأساسية في تطوير الصناعة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الجامعة لدعم البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية.

وتناول المؤتمر محاور متعددة، شملت الخرسانة والجيولوجيا والعلوم البيولوجية، مع التركيز على الربط بين العلوم الأساسية والتطبيقات الصناعية والتكنولوجية.

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات في صناعات الأسمنت والبترول ومشتقاته، بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمصرية في هذه المجالات.

سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي

وفي تصريح له، قال الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر: "يعد هذا المؤتمر منصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة بين العلماء والباحثين والصناعيين. نحن نسعى من خلاله إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر والمنطقة."

وأضاف الحجري: “إن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر والمشاركة الواسعة فيه يؤكدان على أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات المعرفة والابتكار والبحث العلمي”.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار جهود جامعة حلوان المستمرة لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مصر.

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