وفد من جامعة عين شمس في زيارة لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - زار وفد من جامعة عين شمس، جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم الوفد الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة رئيسًا للوفد والدكتورة هبه شاهين عميد كلية الإعلام واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جانب عددًا من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبال الوفد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء والذي رحب بوفد جامعة عين شمس، وقد أوضح أهمية الجمعية والتي تعتبر من أوائل الجمعيات في العالم والتى أنشئت عام ١٩٥١ لرعاية مصابي الحرب، كما استعرض الخدمات والأنشطة التى تقدمها الجمعية لأسر الشهداء ومصابى الحروب.

وقدمت الدكتوره هويدا الجبالي خالص الشكر والتقدير اللواء أركان حرب مدير الجمعية ولجميع الحضور ولجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب باعتبارها من أعرق الجمعيات العالمية التي أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، إيمانًا منها بما قدموه لهذا الوطن ما بذلوه من أجل صون مقدساته.

كما أعربت عن اعتزاز جامعة عين شمس بكافة قيادتها بقواتنا المسلحة، وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات، فالأعمال البطولية لمصابي العمليات الحربية تمثل مصدر فخر، وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

كذلك هنأت الحضور بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، وطالبت بضرورة نشر بطولات الجيش المصري لتعريف أجيال النشء بها في ضوء العديد من التحديات وحروب المعلومات التي نعيشها الآن.

كما أشادت بما لمسه الوفد خلال زيارته من خدمات جليلة تقدم لأبناء الوطن، مؤكدة أن جامعة عين شمس على استعداد كامل للتعاون مع الجمعية.

وقد تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، واصطحب اللواء أركان حرب مدير الجمعية وفد الجامعة فى جولة تفقدية لزيارة مركز الغسيل الكلوي بالجمعية ومركز العلاج الطبيعي، مصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة.

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