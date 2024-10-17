مصر والصين يبحثان التعاون المشترك لزيادة الترويج السياحي بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع وزير السياحة والثقافة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الصينية بكين.

وشارك في حضور هذا اللقاء السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.



زيارة وزير السياحة والآثار للصين



وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بزيارته الحالية لبكين ورؤية حجم التطور الكبير الذي تشهده حيث أنها تعد فرصة جيدة لعقد عدد من اللقاءات الهامة لبحث سبل تعزيز مزيد من آوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وأشار فتحي إلى حرص رئيسي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية ووضع أسس لعلاقات استراتيجية طويلة المدى، لافتًا إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في التأكيد على التزام مصر الكامل بتعزيز آوجه التعاون المشترك.

وتحدث شريف فتحي عن أهمية التعاون المشترك للترويج السياحي بين البلدين بصورة أكبر والعمل سويًا لتعريف الشعبين المصري والصيني بثقافة كل شعب للآخر، موضحًا أن الصين معروفة في مصر بإمكانياتها الاقتصادية والصناعية ومن المهم تعريف المصريين بالتقاليد والثقافة الصينية بصورة أكبر.



التنوع بالمقصد السياحي المصري



واستعرض الوزير التنوع والتعدد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري في الأنماط والمنتجات السياحية منها السياحة الثقافية والشاطئية والرحلات النيلية (النايل كروز) وغيرها.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن هناك اتفاقيتين جاهزتين للتوقيع للتعاون بين البلدين الأولى في مجال السياحة والأخرى في مجال الآثار، مشيرًا إلى أهمية إعداد خطة عمل تنفيذية action plan لهذه الاتفاقيات ليتم تنفيذها بصورة أسرع.

وكشف أنه جار التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا لبحث وعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجال السياحة النيلية وإنشاء فنادق نيلية عائمة (النايل كروز)، بجانب التعاون مع مستثمرين للمشاركة في بناء وادارة بعض الفنادق في مصر.

كما حرص شريف فتحي على تقديم الدعوة للوزير الصيني لزيارة مصر في أقرب وقت والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة وأن يقوم خلالها بزيارة المتحف المصري الكبير ولا سيما بعد أن شهد التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية به أمس.



الحضارة المصرية الصينية القديمة



ومن جانبه، قال الوزير الصيني إن مصر والصين لديهما تاريخ طويل وحضارة عريقة ويتمتعان بأسس ثابتة وعلاقات ثنائية وطيدة وممتدة، بجانب علاقات استراتيجية مُميزة تفتح عدة نوافذ وفرصًا كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجالات كثيرة.

ولفت إلى الإعلان الذي تم هذا العام عن تدشين "الشراكة المصرية الصينية"، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير أوجه التعاون المشتركة والمتعددة بين البلدين في العديد من المجالات منها مجال السياحة والآثار.

وأشار إلى معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" المُقام حاليًا بمتحف شنغهاي القومي الذي يشهد نجاحًا واسعًا، مؤكدا حرصه على زيارته خلال الفترة المقبلة.



وثمن الوزير الصيني مقترحات شريف فتحي المختلفة للتعاون المشترك، موضحًا “لدينا تجارب مماثلة في التاريخ ومصر تعتبر الدولة الأولى من الدول الأفريقية التى يهتم بها الشعب الصيني وبتاريخها وثقافتها، ويتم في الصين تدريس التاريخ المصري القديم في مختلف المدارس والجامعات الصينية”.

وأكد الوزير الصيني أهمية العمل على تعريف الشعبين بثقافة بعضهما البعض، مقترحًا عدة مجالات للتعاون المشترك في هذا الإطار من بينها تبادل عدة زيارات رسمية بين المسئولين في البلدين وعقد لقاءات ومباحثات للتعاون بصفة دورية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها كل دولة، وتعزيز مزيد من التفاعل بين الأكاديمين، والتعاون في تنفيذ مزيد من المشروعات المقترحة في مجال الآثار منها تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، وترجمة الكتب التاريخية في البلدين، وفي ملف استرداد الآثار وخاصة من خلال التنسيق على المستوى الدولى.

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي هذا العرض الشامل وأوجه التعاون المقترحة.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، استهل زيارته بلقاء نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) وهي إحدى أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين، كما قام أيضًا بزيارة متحف الصين الوطني للفنون والحرف.

وجاءت زيارة وزير السياحة والآثار الحالية إلى الصين بناء على دعوة موجهة له من وزير السياحة والثقافة الصيني، وللمشاركة أيضًا في المعرض السياحي الدولي COTTIM المنعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.



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