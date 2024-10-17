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أحمد غنيم رئيسًا لهيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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أحمد غنيم رئيسًا لهيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

أحمد غنيم رئيسًا لهيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - أعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، عن توليه رئاسة هيئة المتحف المصري الكبير.

هيئة المتحف المصري الكبير 

وكتب الدكتور أحمد غنيم عبر صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “بعد أربع سنوات شرفت فيها بتكليفي كرئيس لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية آن الأوان أن أشد الرحال إلى محطة أخرى. لقد استمعت بكل لحظة خدمت فيها مصر من هذا المكان. لقد كونت عائلة جديدة هى عائلتى فى المتحف والتى أكن لها كل الحب والتقدير”.

التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير 

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت أمس الأربعاء، عن فتح التشغيل التجريبي بالمتحف المصري الكبير بعدد 12 قاعة جديدة تضم 14 ألف قطعة أثرية أمام الزائرين وذلك ضمن خطوات اختبار الأجهزة والخدمات الموجودة بالمتحف المصري الكبير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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