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وزير التعليم يوجه بتخصيص عامل لمرافقة طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يوجه بتخصيص عامل لمرافقة طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة - أخبار كلمتك

وزير التعليم يوجه بتخصيص عامل لمرافقة طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - فى لفتة إنسانية وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بتخصيص عامل لمرافقة الطالب جمال محمد جمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، من المنزل إلى المدرسة وذلك لصعوبة انتقاله يوميًا ما تسبب فى صعوبة ذهابه إلى المدرسة يوميًا وغيابه المتكرر، كما أوصى بمتابعته دراسيًا للتأكد من تحسن أدائه الدراسي.

وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة المنظومة التعليمية بها شملت ٤ مدارس.

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بجولات مفاجئة في عدد من المدارس في الجيزة

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وذلك في إطار الجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية؛ للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "محمد كريم الابتدائية" بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وتضم المدرسة عدد  ١٢٤٠ طالبا وطالبة، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما وجه بتشكيل لجان من التعليم الفنى لصيانة الديسكات ومقاعد الطلاب، فضلا عن لجان متابعة للتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بانتظام وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

وحرص الوزير خلال تفقده لفصول الصف الخامس الابتدائي على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب كما تفقد عددًا من المعامل، وغرفة الأنشطة.

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لائحة الانضباط المدرسي

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، والطلاب، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

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وتوجه الوزير إلى مدرسة "الشرفا الابتدائية" بإدارة جنوب الجيزة، والتى تضم ١٤١٤ طالب وطالبة، حيث تابع أداء التقييم الأسبوعي لطلاب الصف السادس الابتدائي وكراسات الحصة والواجب، ونسب الغياب، موجهًا بالتشديد على متابعة عملية تقييم الطلاب لرفع أدائهم ومستواهم الدراسي.

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كما وجه الوزير لجان المتابعة بالتأكد من حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة ونسب الحضور وكذلك الالتزام بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسى.

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وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة "أمير الشعراء الرسمية لغات" بإدارة جنوب الجيزة والتى تضم عدد ١١٧٤ طالبا وطالبة فى مرحلة التعليم الأساسي، و٢٣٠ طالبا وطالبة فى رياض الأطفال، حيث حرص خلال التفقد على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين، وكذلك تفعيل حصص التقييم الأسبوعي لبعض المواد، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب، كما ناقش طلاب بالصف الأول الإعدادي حول مدى استيعابهم للدروس، ووجه أيضا بسرعة إجراء الصيانات البسيطة والعاجلة للمدرسة.

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وتابع الوزير جولته بتفقد مدرسة "هدى شعراوى الإعدادية بنات" التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والتى تضم عدد ٢٦٧٠ طالبة، وحرص خلالها على متابعة كراسات الحصة والواجبات والتقييمات الأسبوعية فى عدد من المواد، والاطمئنان على مستوى الطالبات الدراسي.

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وأكد الوزير مواصلته جولاته المكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية على مدار العام الدراسي لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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