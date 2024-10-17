بدوي يبحث مع مسئولي شل وبتروناس خطط زيادة إنتاج الغاز في منطقة غرب الدلتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية داليا الجابرى رئيسة شركة شل فى مصر وهانى عصمت الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس الماليزية فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركتين فى مصر خلال الفترة الحالية وخطط تنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، ومتابعة إجراءات مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول يعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للغاز ونقطة إنطلاق لغاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر لأداء أعمالها.

فيما أكد رئيسا الشركتين أن العمل جارى على تنمية المرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، لافتين كذلك الي الإجراءات الخاصة بمشروع تنمية المرحلة الحادية عشر لإنتاج الغاز. وأكدا أن شركات البترول العالمية تقدر دور مصر فى المنطقة كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز وامكاناتها المتميزة فى مجال صناعة البترول والغاز.

وحضر اللقاء المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.