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بدوي يبحث مع مسئولي شل وبتروناس خطط زيادة إنتاج الغاز في منطقة غرب الدلتا - أخبار كلمتك

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بدوي يبحث مع مسئولي شل وبتروناس خطط زيادة إنتاج الغاز في منطقة غرب الدلتا - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع مسئولي شل وبتروناس خطط زيادة إنتاج الغاز في منطقة غرب الدلتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية داليا الجابرى رئيسة شركة شل فى مصر وهانى عصمت الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس الماليزية فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركتين فى مصر خلال الفترة الحالية وخطط تنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، ومتابعة إجراءات مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول يعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للغاز ونقطة إنطلاق لغاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر لأداء أعمالها.

فيما أكد رئيسا الشركتين أن العمل جارى على تنمية المرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، لافتين كذلك الي الإجراءات الخاصة بمشروع تنمية المرحلة الحادية عشر لإنتاج الغاز. وأكدا أن شركات البترول العالمية تقدر دور مصر فى المنطقة كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز وامكاناتها المتميزة فى مجال صناعة البترول والغاز.

وحضر اللقاء المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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