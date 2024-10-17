السفير هشام الزميتي: وسائل الإعلام الغربية تمنح «إسرائيل» رخصة لإبادة الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - أكد السفير هشام الزميتي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن وسائل الإعلام باتت تلعب دورا مهما فيما يخص أمن واستقرار العالم وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأشار السفير الزميتي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، على هامش مشاركته، ممثلا للمجلس المصري للشئون الخارجية في القمة الإعلامية العالمية السادسة المنعقدة حاليا في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم تشينجيانج بشمال غربي الصين، إلى أن قواعد اللعبة الإعلامية قد تغيرت في الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي حيث أدارت الأجيال الجديدة ظهرها لوسائل الإعلام التقليدي وبدأت في إطلاق قنواتها ومنصاتها الخاصة للحصول على المعلومات.

وضرب السفير الزميتي مثلا علي خطورة الدور الذي يقوم به الإعلام بما تروجه وسائل الإعلام الغربية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وهو ما يعني منحها رخصة لإبادة الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب اللبناني، موضحا أن ذلك النهج يشكل تضليلا إعلاميا صارخا من جانب الإعلام الغربي.

وأوضح الزميتي أنه قال خلال مداخلة له في القمة الإعلامية الحالية إن هناك إصرارا من جانب وسائل الإعلام الغربية على إشعال النار فيما يتعلق بمشكلة تايوان على الرغم من إقرار المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة وأن الأمر يعتبر شأنا داخليا يخص الصين وحدها، كما انتقد دور الإعلام الغربي في الترويج لما يسمى بــ "النظام القائم على القواعد" كبديل للنظام العالمي الحالي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا أن ذلك التوجه من جانب وسائل الإعلام الغربية يزيد من اتساع الفجوة بين الغرب وباقي دول العالم.

وتناول كذلك ما يروجه الإعلام الغربي لما يسمى "نظرية التهديد الصيني" وأن الصين دولة توسعية تستخدم القهر الاقتصادي لاخضاع الآخرين، موضحا أن أبلغ رد على تلك الادعاءات كان مشاركة 151 دولة و41 منظمة دولية وإقليمية في منتدى التعاون الأخير للحزام والطريق وتوقيع عقود تجارية بلغت قيمتها مائة مليار دولار خلال منتدى الأعمال الذي عقد على هامش منتدى التعاون.

ولفت السقير الزميتي في هذا الصدد إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين الصين والدول الأفريقية والتي يصفها الإعلام الغربي بأنها "فخ القروض الصينية".. مشيرا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى لنقل التجربة التنموية الصينية الناجحة والتي أسفرت عن إخراج 850 مليون مواطن صيني من مستوى الفقر، موضحا أن مبادرة الحزام والطريق التي تضم دول القارة الأفريقية تشمل تشييد موانئ وطرق برية وسكك حديدية ومناطق صناعية تسهم في التنمية بشكل مباشر خاصة وأن أفريقيا لايزال بها ما يقرب من 600 مليون منزل بلا كهرباء و900 مليون أسرة بلا وسيلة طهي نظيفة.

يُشار إلى أن القمة الإعلامية العالمية السادسة كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي في مدينة أورومتشي بإقليم تشينجيانج في شمال غربي الصين تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتحول الإعلامي" ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم الخميس.