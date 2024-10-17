السكك الحديدية تسلم قائد قطار للشرطة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الاثنين الموافق 14 /10 /2024.

القبض على قائد قطار

وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون فى حق المواطنين والهيئة وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة من تحاليل أول عينة سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).

وتنفيذًا لتعليمات قام قطاع الموارد البشرية "الإدارة المركزية للتنمية وإدارة المواهب" بالتعاون مع كل من "مصلحة الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" بعمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان وأثناء إجراء التحاليل إتضح وجود حالة إيجابية لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية ويدعى / وائل أحمد شعبان وتم إخطار السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية وبعد التواصل مع المهندس رئيس / الهيئة والعرض علي معالي الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء مرور أفراد الأمن بالمعهد مساءً شوهد المذكور بالمنطقة الخلفية للمعهد وبحوزته حقيبة وأثناء مطاردته قام المذكور بمحاولة الهروب والقفز من على سور المعهد حيث تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن وشرطة المعهد واتضح أنه قام بسرقة (أسلاك نحاسية - ومواسير -وأدوات صحية) وتم احتجاز المذكور بنقطه شرطه معهد وردان.

تم عقد مؤتمر يوم الأربعاء 16/ 10/ 2024 الساعة 8.30 صباحًا بحضور الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والسيد العميد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بعقد إجتماع اليوم الأربعاء 16 /10/ 2024 وحضره جميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد وتم إحضار السائق السارق متعاطي المخدرات وائل أحمد شعبان، وشرح الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية ملابسات القبض على السائق المذكور وأنه لا يستحق لقب قائد قطار حيث أساء لنفسه ولأسرته ولهيئته، وهو ومن على شاكلته هم من الأسباب الرئيسية للحوادث التي تشهدها الهيئة، على الرغم مما تبذله الوزارة والهيئة للتطوير ولقد أضاف الى جريمة تعاطيه المخدرات جريمة السرقة وهو ما يدل على أن الجريمة بمختلف أنواعها متأصلة فيه وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبة عليه ردعًا له، حيث تم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة السرقة وكذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات نحو فصله لتعاطيه المخدرات وأن تلك العناصر الفاسدة يجب أن يتم استئصالها من الهيئة وتطبيق أقصى العقوبة على كل من متعاطي للمخدرات أو سارق أو مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل، السجن، الغرامة) وهو ما تم تطبيقه على السائق المتهم.

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