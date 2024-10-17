ألسن عين شمس تحتفل بأسبوع اللغة الإيطالية بحضور الملحق الثقافي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، الدكتور، رافّائيله پــينتانچـِلو، الملحق الثقافي والقائم بأعمال مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ضمن فعاليات احتفالية انطلاق أسبوع اللغة الإيطالية في العالم في نسخته الرابعة والعشرين تحت عنوان: "الإيطالية والكتاب: العالم بين السطور"، بحضور الدكتورة داليا جمال، رئيس قسم اللغة الإيطالية.

ألسن عين شمس تحتفل بأسبوع اللغة الإيطالية

وخلال كلمتها أكدت سلوى رشاد، عميد الكلية أن هذا الانطلاق من كلية الألسن بجامعة عين شمس التي بها أعرق أقسام اللغة الإيطالية في مصر والوطن العربي، بتاريخه الذي يقترن بتاريخ كلية الألسن منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي، يأتي ثمرة لتعاون فعال بين كلية الألسن والسفارة الإيطالية بالقاهرة، مؤكدة على ضرورة فتح أفاق أوسع مما يعكس عمق العلاقات المصرية الإيطالية ليس فقط في مجال اللغة والثقافة وإنما في شتى المجالات.

بينما أشار رفّاييله بنتانجيلو، الملحق الثقافي والقائم بأعمال مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة في كلمته على ضرورة العودة إلى قراءة الكتب في ظل عالم طغت عليه الرقمية وحلت فيه الهواتف الذكية محل الكتب الورقية وأكد على أن مصر تعد مثالا يحتذى في تقدير الكتاب والحفاوة به عبر إنشاء مكتبة الإسكندرية وتوفير البيئة العلمية لتأليف الكتب في مختلف المجالات، وأيضًا إيطاليا كان دور الكتاب فيها مهمًا للغاية خاصة مع انتشار الأمية في أواخر القرن التاسع عشر، فساهم توحيد الكتاب المدرسي في محو تلك الأمية ونشر لغة إيطالية موحدة في كل أقاليم إيطاليا بعد أن كانت دويلات منقسمة تفتقد الوحدة اللغوية. وبعد أن انتهى من إلقاء كلمته، كرم أ.د. رفّاييله بنتانجلو الطالبة بالفرقة الرابعة بالقسم آية مصطفى لفوزها في مسابقة "ارسم غلافًا لكتابك المفضل" وقد أهدى للطالبة مجموعة من الكتب الثمينة المقدمة لها من المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

كما قدمت داليا جمال، رئيس قسم اللغة الإيطالية بالكلية، نبذة عن التاريخ العريق للقسم وجهد أساتذته عبر السبعين عاما الماضية بوصفه أول قسم للدراسات الإيطالية بمصر، كما شكرت أساتذة قسم اللغة العربية وأثنت على تعاونهم الدائم مع قسم اللغة الإيطالية.

وأعقب ذلك أولى جلسات المؤتمر- وهو مكون من جلستين أدارهما فوزي عيسى أستاذ الأدب بالقسم- وقد شملت عرض إسهامات بحثية، اثنين في الأدب الإيطالي قدمهما كلً من د. بسمة عزت، مدرس الأدب بالقسم التي تحدثت عن الهشاشة النفسية في رواية "المرحلة العمرية الهشة" للكاتبة "دوناتيلا دي بيترانطونيو"وأنها لا تقتصر على الطفولة بل تشمل كل مراحل حياة الإنسان، ومينا شحاتة، مدرس اللغة بكلية ألسن الفيوم الذي تحدث عن معاناة المرأة في زمن الحرب مقارنًا بين رواية للكاتب الإيطالي "ألبرتو مورافيا" ورواية للكاتب المصري محمد البساطي.

أما المداخلة الثالثة كانت من نصيب سيد محمد السيد قطب، أستاذ النقد المتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية، الذي شاركنا فيها رؤيته حول تعدد الأصوات في أحدث الترجمات التي قدمها ثلاثةٌ من شباب المترجمين ومن أعضاء الهيئة المعاونة بقسم اللغة الإيطالية وهم منة عصام وشيماء السيد وإسلام فوزي، بالإضافة إلى مداخلة الكاتب والمفكر الإيطالي المصري عمر فريد ريكاردو، الذي ولد لأب من سوهاج وأم من ميلانو وعاش في مصر لفترة، جعلته شاهدا على العصر وعلى لغة الطليان الذين عاشوا في القاهرة والإسكندرية فكان لبعدهم عن وطنهم أثره في لغتهم التي احتفظت بأصالتها ولم تواكب التطور اللغوي الذي حدث للغة الإيطاليين في عقر دارهم.

ولم تقل الجلسة الثانية عن الأولى في إمتاعها ونفعها، فزخرت أيضًا بالمداخلات الثرية، اثنين منهم في الأدب الإيطالي قدم أولاهما أ. محمد أشرف، المعيد بالقسم الذي تحدث عن الرواية البوليسية "البنت في الضباب" للكاتب الإيطالي "دوناتو كارّيزي" وكيفية استغلال المحقق للقضية من أجل تحقيق الشهرة والمصالح، وثانيهما قدمتها باحثة الماجستير ريهام محمد التي تحدتث عن معاناة الشعب الإيطالي في ظل الحكم الفاشي من خلال رواية "خبز فطير" للكاتب الإيطالي "جوفاني ميريانا".

كما عرضت هالة هشام، المعيدة بالقسم، ورقتها البحثية في الترجمة متحدثة عن كيفية نقل العتبات النصية والسمات النحوية والثقافية في رواية (ذات) للكاتب المصري صنع الله إبراهيم إلى اللغة الإيطالية. وقد أفاد الطلاب كثيرا من مداخلة سامح الشيخ، مهندس الدعم الفني بشركة مايكروسوفت وهو أحد خريجي قسم اللغة الإيطالية، حيث قدم نصائحه للطلاب لكي يقتحموا سوق العمل ويستثمروا اللغة الإيطالية وأي لغة أجنبية ثانية يدرسونها ليتمكنوا من رسم مستقبلهم المهني.

وفي نهاية هذه الاحتفالية الثقافية المثمرة وزعت شهادات تقدير على المشاركين في المسرحية وعلى أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية، وكذلك إفادات حضور لأصحاب المداخلات في جلسات المؤتمر.

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