قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلى المديريات التعليمية بشأن الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه نظرًا لقيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة ميدانية للمديريات التعليمية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف علي العجز الفعلي للمعلمين، فقد تبين أن العدد السابق إرساله للمديريات لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه إتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات، وذلك في حدود المبالغ المرسلة للمديريات بالفاكس بتاريخ 12 أكتوبر الجارى عن الفترة من 21 سبتمبر 2024 وحتى 9 أكتوبر الجارى على أساس 50 جنيها للحصة الواحدة وبدون حد أقصي لعدد الحصص حتى يتسنى للمديرية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.



العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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