توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة - أخبار كلمتك

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلى المديريات التعليمية بشأن الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه نظرًا لقيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة ميدانية للمديريات التعليمية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف علي العجز الفعلي للمعلمين، فقد تبين أن العدد السابق إرساله للمديريات لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه إتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم  المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات، وذلك في حدود المبالغ المرسلة للمديريات بالفاكس بتاريخ 12 أكتوبر الجارى عن الفترة من 21 سبتمبر 2024 وحتى 9 أكتوبر الجارى على أساس 50 جنيها للحصة الواحدة وبدون حد أقصي لعدد الحصص حتى يتسنى للمديرية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.
 

العام الدراسي الجديد 2025

 وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق