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تداول 12 ألف طن بضائع و730 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 12 ألف طن بضائع و730 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 12 ألف طن بضائع و730 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و35 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 359 شاحنة و10 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 371 شاحنة و25 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيددون اكسبريس وأمل وغادرت السفينة  دليلة.

 كما تم تداول 3300 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور، وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1255 راكبا.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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