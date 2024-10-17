المتحف المصري بالتحرير يعرض صورا فوتوغرافية لاحتفالات مدرجة على قائمة التراث العالمي اللامادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:04 صباحاً - عرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تمثل عدة احتفالات ومهرجانات ورقصات مدرجة على قائمة التراث العالمي اللامادي عبارة عن مع مجموعة من القطع الأثرية من الآلات الموسيقية مثل زوج من المصفقات مصنوع من العاج ونموذج خشبي لحفلة موسيقية و(سیستروم)، واوستركا عليها ترانيم للسيدة العذراء كتبت بالقبطية.

قائمة التراث العالمي اللامادي

وأوضح المتحف المصري بالتحرير أن تلك الصور يتم عرضها بمعرض التراث الثقافي غير المادي جسر للحوار بين الثقافات، والمقام بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بمصر والسودان بقاعة العرض المؤقت بالمتحف.

وتعد الاحتفالات أحد مظاهر التعبير عن الهوية، حيث حرص المصري القديم على الاحتفال به بهويته وأصوله من خلال الموسيقى والرقص ورواية القصص وممارسة الطقوس، كما تلعب هذه الاحتفالات دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه وبذلك فهي تكرم التقاليد والعادات والممارسات التاريخية، كما أنها توفر فرصا للتعرف على الثقافات والتقاليد والتاريخ المختلفة، كما تسمح باكتشاف وجهات نظر جديدة، وأشكال فنية ومأكولات.

دور الموسيقى في مصر القديمة

ولعبت الموسيقى دورا بارزا في الحياة اليومية للمصري القديم، وكانت جزءا من الاحتفالات الدينية، واحتل الموسيقيون مناصب هامة في المجتمع.

تنوعت الآلات الموسيقية في مصر القديمة إلى عدة أنواع رئيسة، منها الآت الإيقاع، والات النفخ والآلات الوترية، وكانت هذه الآلات تستخدم في مختلف المناسبات من الاحتفالات الدينية إلى المناسبات الاجتماعية، وحتى في العمل اليومي، وكذلك الجانب الجنائزي.

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